В Усинске перед судом предстанет организатор азартных игр

Прокурор Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Кирова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенных группой лиц по предварительному сговору).

Следствие установило, что в конце октября 2016 года обвиняемый вместе со своим дядей убедили знакомую из Кирово-Чепецка зарегистрировать на себя ООО "Хобия". В ноябре – начале декабря 2016 года они открыли игорный клуб в Усинске по ул. Парковой, д. 9, собственником которого стало ООО "Хобия". Используя игровое оборудование, а именно 7 компьютеров и сеть "Интернет", мужчины осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр. Посетители клуба через администратора вносили денежные средства для осуществления игры. В случае выигрыша администратор выдавал им вознаграждение.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Уголовное дело направлено в Усинский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми.

Дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство. Последний скрылся от уголовного преследования и объявлен в розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.