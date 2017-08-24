40-летний ухтинец получил три года условно за распространение детской порнографии

Житель Ухты признан виновным в незаконном распространении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю г.Ухта. Он признан виновным в незаконном распространении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних, совершенном с использованием сети Интернет (п.п. "а", "г" ст.242.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что фигурант разместил на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе видеофайлы, содержащие сцены порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.