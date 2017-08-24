В Нювчимское водохранилище выпущено более 25 тысяч молоди форели

24 августа 2017 года, 10:24 | Койгородский

В воды Республики Коми выпущена очередная большая партия молоди товарной рыбы. Рыбоводное хозяйство ООО "Кажым" выпустило в Нювчимское водохранилище более 25 тысяч молоди форели. По словам специалистов, товарный вид ожидается уже в октябре месяце, когда масса рыбы достигнет 500-600 грамм.

В сентябре текущего ожидается еще два выпуска молоди форели в Нювчимское водохранилище в объеме 6 тонн.

В 2017 году в Республике Коми запланировано вырастить 97 тонн форели, но региональное Правительство намерено увеличить объемы производства товарной рыбы.

"Ближайшие перспективы развития товарного рыбоводства республики связаны с возрождением рыбопитомника круглогодичного цикла на базе Сосногорской ТЭЦ. Уже запущен первый этап реконструкции и модернизации рыбопитомника. Благодаря его деятельности происходит регулярное зарыбление наших рек мальками сига и хариуса. Но пока выращиваемых здесь мальков недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребность региона в рыбной молоди, цеха нуждаются в обновлении. На сегодняшний день основная часть оборудования, необходимая для осуществления деятельности, уже приобретена",- отметил заместитель Председателя Правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Объем производства продукции, благодаря новым установкам, будет составлять до 40 тонн мяса лососевых ежегодно и до 25 тонн мяса осетровых. В комплексе предусмотрено также содержание собственного маточного стада и производство посадочной молоди. Продукцией комплекса станет живая товарная рыба, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: рыбоводство
  Рубрика: Экономика
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