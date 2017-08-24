Проект развития Инты признан лучшим

Проект развития моногорода, разработанный командой управленцев Инты, получил высшую оценку экспертной комиссии Российской академии народного хозяйства и государственной службы и признан лучшим.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, вчера в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, состоялась защита проектов развития моногородов по итогам обучения управленческих команд.

Проекты оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие и ученые, а так же заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов.

Череду итоговых выступлений завершала презентация интинской команды, которую возглавила мэр Приполярья Лариса Титовец. Решением экспертов проект развития Инты, разработанный командой за время обучения, признан лучшим и отмечен самыми высокими баллами.

Эксперты отметили очень высокое качество проработки проекта с точки зрения проектного видения и грамотное представление потенциала Инты для дальнейшего развития города. Как рассказала Лариса Титовец, такая высокая оценка открывает хорошие возможности для привлечения инвестиций.

"Сразу после возвращения мы подготовим заявку на финансирование наших проектов и в "Фонд развития моногородов", и в другие инвестиционные структуры, - пояснила она. - Работы еще много, но теперь есть уже четкие цели и понимание того, что нужно делать для их достижения. Хочу сказать, что наш проект, и те высокие оценки, которые мы получили – это результат напряженной и слаженной работы всей нашей команды!".

Напомним, кроме руководителя администрации города в состав интинской команды управленцев вошли заместитель председателя правительства Коми - постоянный представитель Республики Коми при президенте РФ Григорий Саришвили, заместитель руководителя интинской администрации Максим Балин, председатель совета директоров Тимано-Печорской газовой компании Игорь Милетенко и заместитель генерального директора агрокомплекса "Инта Приполярная" Инесса Кириенко.