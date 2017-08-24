Ухтинцы и сосногорцы смогут заказывать госуслуги через удобный портал

Персонал и пациенты медучреждений Ухты и Сосногорского района смогут получать госуслуги в простой и быстрой в заполнении электронной форме благодаря регистрации на профильном портале.

Акцию с выездом в оба муниципальных образования провел центр информационных технологий в рамках кампании по популяризации госуслуг на территориях городов и районов в Коми.

Как сообщила представительница центра информационных технологий Юлия Никитина, в Ухте регистрация проведена для медиков и посетителей поликлиники №2 и стоматологии. В сосногорском поселке Нижний Одес и в административном центре района подтвержденную учетную запись получили сотрудники и пациенты поликлиник.

"Выездную регистрацию мы практикуем регулярно для того, чтобы охватить как можно больше желающих на территории региона получить доступ ко всем возможностям, открываемым порталом для своих пользователей. Взаимодействие с коллективами учреждений бюджетных сфер – одна из доказавших эффективность форм продвижения данной темы. Мы отвечаем на вопросы и регистрируем граждан, раздавая буклеты о популярных госуслугах", - пояснила Юлия Никитина.

Среди таковых – запись ребенка в детский сад и запись на прием к врачу пациентов всех возрастов; оформление всех видов свидетельств, выдаваемых органами загс; получение и замена отечественного и загранпаспортов; прописка по месту жительства; постановка и снятие с техучета транспортных средств и др.

Ухтинцы и сосногорцы отметили, что электронная форма заказа госуслуг привлекает их возможностью оплачивать госпошлину со скидкой до 30 процентов (это возможно при использовании портала), а также дистанционной подачей документов через gosuslugi.ru в любое время суток, тем более что эта процедура занимает от 5 до 15 минут. Кроме того, исключается необходимость двойных контактов с чиновниками – при очной подаче документов и затем уже при получении необходимых справок, свидетельств и пр. как результата оказания госуслуг, сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.