В Мохче поздно ночью сгорел деревянный жилой дом

В Мохче Ижемского района поздно ночью сгорел деревянный жилой дом. Возгорание зафиксировано 23 августа в 23:27.

Как уточнили "Комиинформу" в МЧС по республике, инцидент произошел на улице Центральная в частном деревянном доме.

Специалисты 212-й республиканской противопожарной части прибыли на место через восемь минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава пожарной охраны. Как отметили в региональном МЧС, тушить огонь помогали и сами ижемцы - жильцы дома, успевшие выбраться из горящего строения, и их соседи.

Пожар ликвидировали 24 августа в 00:30 на площади 84 "квадрата".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.