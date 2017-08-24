В Мохче поздно ночью сгорел деревянный жилой дом

24 августа 2017 года, 11:47 | Ижемский
Фото МЧС

В Мохче Ижемского района поздно ночью сгорел деревянный жилой дом. Возгорание зафиксировано 23 августа в 23:27.

Как уточнили "Комиинформу" в МЧС по республике, инцидент произошел на улице Центральная в частном деревянном доме.

Специалисты 212-й республиканской противопожарной части прибыли на место через восемь минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава пожарной охраны. Как отметили в региональном МЧС, тушить огонь помогали и сами ижемцы - жильцы дома, успевшие выбраться из горящего строения, и их соседи.

Пожар ликвидировали 24 августа в 00:30 на площади 84 "квадрата".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: село, пожар, МЧС, лето, ижма
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:39 24.08.2017
В Морово Сыктывдинского района пропал и сам нашелся 12-летний ребенок
07:26 24.08.2017
Вчера спасатели Коми искали в тайге двоих грибников
14:46 23.08.2017
Интинцы смогут зарегистрировать маломерные суда и заменить удостоверение на право управления ими


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео