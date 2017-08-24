Около 18 тысяч жителей Коми получают региональную социальную доплату к пенсии

В Коми около 18 тысяч жителей республики получают региональную социальную доплату к пенсии

Предоставление этой меры социальной поддержки осуществляется при софинансировании федерального бюджета. Общая сумма бюджетных расходов на эти цели за 7 месяцев текущего года составила 318,4 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Коми - 95,4 млн. рублей. Всего на 2017 год в бюджете на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 394,1 млн. рублей, включая средства бюджета Республики Коми в размере 170,5 млн. рублей.

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, которая утверждена в республике для получения этой меры социальной поддержки. На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера для назначения региональной социальной доплаты к пенсии установлена в размере 9821 рубль в месяц.

"Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает этой величины прожиточного минимума пенсионера, то государство пенсионеру эту разницу доплачивает. Это и есть региональная соцдоплата к пенсии. Сегодня средний размер этой меры социальной поддержки составляет около 2500 рублей. При этом нужно понимать, что материальное обеспечение, кроме пенсии, включает в себя также другие доходы, такие как пособие по безработице, стипендия, различные выплаты и пособия. Нужно также отметить, что региональная социальная доплата к пенсии предоставляется не только пожилым людям, которые вышли на заслуженный отдых по старости. Эта мера соцподдержки назначается и другим категориям граждан, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда, например, людям с инвалидностью или потерявшим кормильца детям", - пояснили в Минтруде РК.

В ведомстве сообщили, что совершеннолетним гражданам для назначения региональной социальной доплаты к пенсии нужно обращаться в центр социальной защиты по месту жительства. Детям-инвалидам и несовершеннолетним детям, которые получают пенсии по потере кормильца, доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном обязательном порядке на основании электронного обмена информацией с Пенсионным фондом.