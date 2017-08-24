Эпидемия ВИЧ-инфекции в России набирает обороты

Эпидемия вируса иммунодефицита человека в России набирает обороты — весной 2017 года темп роста увеличился на 4% в сравнении с тем же показателем в прошлом году.

Всего с марта по май в стране зарегистрировано 22,9 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, о чем говорится в докладе Росстата, посвященного этой теме.

Там же отмечается, что более половины выявленных случаев болезни зафиксированы в 13 регионах страны.

"Это зависит от того, в каком социально-экономическом положении был регион на рубеже 2000-х годов. Она стала распространяться от группы населения, употребляющей наркотики. Тогда их могли позволить себе только преуспевающие регионы, например Свердловская и Иркутская области", — рассказал "Известиям" руководитель центра Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В зоне риска оказались также Кемеровская, Новосибирская области, Пермский край, Москва и Подмосковье, Петербург, Самарская, Челябинская область, Красноярский края, Республика Башкортостан, Краснодарскоий край.

В свою очередь, в Минздраве отметили, что в 2016 году был спад на 6,3% роста пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, пишут "Известия".

Напомним, что ВИЧ со временем переходит в СПИД и не поддается лечению, но с помощью специальной терапии можно продлить латентный период на несколько лет.