Чартеры в Египет возобновят не раньше 2018 года

24 августа 2017 года, 8:14 |
Фото из архива "Комиинформа"

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновляться в 2017 году. Это значит, что в ближайшее время россияне не смогут отдохнуть в курортных зонах Египта. Об этом "Известиям" сообщили источники в российских дипломатических кругах, а также собеседники в авиационной отрасли.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров", — рассказал собеседник "Известий".

Причиной такого решения является неуверенность Москвы в безопасности египетских аэропортов. Российские эксперты отмечают улучшения в части обеспечения авиабезопасности только в Каире.

"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще", — пояснил источник.

Собеседник "Известий" отметил, что инспекционные проверки с целью открытия полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть организованы только после признания, что египетская сторона способна обеспечить безопасность полетов и готова к увеличению объемов перевозок.

Комиинформ

  Ключевые слова: египет, туризм
  Рубрика: Общество
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