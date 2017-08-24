Жильцов многоквартирного дома в центре Сыктывкара мучил трупный запах в подъезде

24 августа 2017 года, 8:03 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Вчера спасотряду столицы Коми пришлось вскрывать двери одной из квартир многоквартирного жилого дома в самом центре города.

Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, звонок на пульт дежурного поступил 23 августа в 13:20.

Спасателям сообщили, что жильцов дома №88 по улице Коммунистическая в Сыктывкаре вот уже несколько дней сильно тревожит трупный запах в подъезде, который с каждым днем только усиливается.

Отряд выехал на место. Его специалистам пришлось взламывать двери злополучной квартиры. Операция заняла около часа.

Действительно, за дверью оказался умерший человек. Однако на месте не удалось даже установить, какого он пола и его примерный возраст.

Тело передали полиции, которая сейчас и занимается выяснением обстоятельств инцидента.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: трагедия, спасатели, полиция
  Рубрика: Происшествия
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