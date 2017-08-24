В Морово Сыктывдинского района пропал и сам нашелся 12-летний ребенок
24 августа 2017 года, 7:51 | Сыктывдинский
Вчера, 23 августа, в обеденное время в Морово Сыктывдинского района пропал ребенок.
Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, звонок в дежурную часть учреждения поступил от взволнованных родителей.
В какой-то момент они не обнаружили на своем дачном участке дочь 2005-го года рождения.
Спасотряд выехал на место в 12:20, однако еще по дороге специалистов развернули обратно в город.
Родители снова дозвонились спасателям и сообщили, что девочка нашлась самостоятельно.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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