В Морово Сыктывдинского района пропал и сам нашелся 12-летний ребенок

24 августа 2017 года, 7:51 | Сыктывдинский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Вчера, 23 августа, в обеденное время в Морово Сыктывдинского района пропал ребенок.

Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, звонок в дежурную часть учреждения поступил от взволнованных родителей.

В какой-то момент они не обнаружили на своем дачном участке дочь 2005-го года рождения.

Спасотряд выехал на место в 12:20, однако еще по дороге специалистов развернули обратно в город.

Родители снова дозвонились спасателям и сообщили, что девочка нашлась самостоятельно.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: спасатели, село, лето, дети
  Рубрика: Происшествия
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