Десять лучших учителей Коми получат по 150 тысяч рублей

24 августа 2017 года, 7:40 |
Фото из архивов "Комиинформа"

На поощрение лучших педагогов региона из республиканского бюджета выделят 1,5 миллиона рублей. Согласно постановлению правительства региона, в этом году награду получат десять учителей. Каждого из них будет ждать вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Чтобы определить лучших представителей профессии, министерство образования, науки и молодежной политики региона проведет соответствующий конкурс. Участвовать в состязании могут учителя начальных классов, основного общего и среднего общего образования.

Напомним, в 2015 году в регионе определяли 20 лучших учителей, каждый из которых получал по 100 тысяч рублей. А в 2016-м победителей конкурса было 12. Призовой фонд был таким же – по 150 тысяч рублей. И еще семь лучших педагогов региона получали по 200 тысяч рублей из федерального бюджета.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: учитель, премия, конкурс
  Рубрика: Общество
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