Дачников Коми предупредили о последствиях несоблюдения нового законодательства

В этом году вступает в силу новый закон о садовых некоммерческих товариществах.

Он вносит существенные уточнения в действующее законодательное поле. По задумке, закон должен помочь систематизировать правила для садовых товариществ. Вместе с тем, часть проблем для представителей садовых товариществ по-прежнему остается: возникают вопросы как у самих дачников, так и председателей СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ).

Нововведения в рамках прямой линии разъяснили член Общественной палаты Коми, исполнительный директор Ассоциации садоводческих товариществ Эжвинского района (АСТЭР) Ираида Лисовская и ее заместитель Тамара Титова.

Прямая линия прошла в Общественной палате Коми сегодня, 23 августа.

По словам Т.Титовой, дачным товариществам до 2019 года необходимо привести в порядок свои дела. Если у СНТ нет председателя, идет "война на выживание", если ведется черная касса, правовое поле дачного сообщества оказывается "в яме". В рамках нового закона муниципалитет, присоединив такое товарищество к своей территории, направит туда управляющую компанию, и дачникам придется платить по 80 тысяч в год членских взносов - для содержания управляющей компании.

Для сравнения, сегодня взнос составляет порядка двух тысяч в год.

Общества, где перечисленных проблем нет, должны привести в порядок учредительные документы. Новый закон прописывает, что в уставе должно быть закреплено не менее семи учредителей. У любого СНТ есть состав. Но это не всегда реальные люди, часть из них умерли, часть продали свои участки.

Если до 2019 года не ввести в состав учредителей хотя бы семь человек, земли расформируют.

"Это очень серьезно, - пояснила Т.Титова. - СНТ необходимо писать проект нового устава, где нужно обязательно указать, что он - правопреемник СТ (садоводческого товарищества). В 2003 году налоговая перевела СТ в СНТ без ведома дачников. При этом, чтобы ввести новых учредителей, нужно найти старых или их родственников и получить официальное заявление, что они ни на что не претендуют и вышли из состава учредителей добровольно".

Нововведения, по мнению И.Лисовской, сами по себе неплохие, просто требуют конкретизации в некоторых вопросах.

Директор АСТЭР перечислила основные изменения в законе.

Важное нововведение - практика внесения взносов. Сегодня их необходимо перечислять на расчетный счет, а "не носить в вагончик председателю в конверте". При этом председатель должен следить за тем, чтобы у сообществ не было задолженности перед энергетиками, иначе все деньги уйдут на оплату электричества.

Новое законодательство регламентирует два вида обществ: садоводческое и огородническое, полностью устранив изживший себя третий вид - дачное.

Сегодня дачное товарищество необходимо переводить в другую форму, скорее, садоводческую, так как она позволяет строить здание и переводить его из нежилого в жилое. В огородническом обществе разрешены только хозяйственные постройки.

В новом законе четко сказано, что может делать правление, что председатель, что должен и обязан делать садовод. Если, к примеру, садовод не платит взносы, его исключают из членов общества. Ему могут назначить пени и взыскать деньги через суд. В старом законе таких подробностей прописано не было.

Новый закон также регулирует отношения между товариществом и муниципалитетом, чего не было раньше. В старом законодательстве указывали, что муниципалитет может оказывать помощь дачникам. То есть, на деле помощь мог и "не оказывать".

Сегодня расписано, где и по каким вопросам муниципалитет принимает решения. Помощь власти оказывать обязаны.

Такая помощь может понадобиться в решении проблемы, о которой рассказал председатель СНТ "Речник" в Сыктывдинском районе, который дозвонился на прямую линию. Он не может избавиться от электрических сетей.

По словам председателя, товарищество не может ликвидировать договор юридического лица с энергетиками.

"Технологическое подключение к электрическим сетям обеспечило товариществу "Комиэнерго", внутри люди обустраивались самостоятельно, - рассказал председатель "Речника". - Сегодня товарищество имеет два договора: на юридическое лицо и индивидуальные договоры каждого дачника с энергетиками.

Если садовод забыл передать свои данные счетчика, то он автоматически учитывается в счете юридического лица. Я не могу ликвидировать договор с юрлицом, чтобы "Комиэнерго" работало со всеми напрямую."

"Коми коммунальные технологии" отказываются переходить на такую систему, так как им невыгодно. МРСК Северо-Запад также считает процедуру нецелесообразной, пояснил председатель.

По словам И.Лисовской, в новом законодательстве прописано, что вопрос безвозмездной передачи инфраструктуры из товарищества в муниципалитет проводит администрация района. Если власти не торопятся, можно выйти с иском в суд.

Но подобные ситуации - это прямая дорога товарищества к безвластию. А это значит, что ни один документ, касающийся дачи собственника в отсутствие председателя заверен не будет.

"Дачники должны холить и лелеять своего председателя. Человек, который согласился занять эту должность - уже герой", - заключила юрист.