Аркадий Крупенько: "Нет сомнений, что республика станет одним из форпостов развития Арктики"

27 августа 2017 года, 13:08 |
Фото: Blog.bnkomi.ru

Политики и общественники продолжают обсуждать стратегию развития арктической зоны и роль в связи с этим Республики Коми.

В комментарии газете "Республика" заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, депутат Верховного Совета Коми АССР трех созывов, один из лидеров движения белоруссов Аркадий Крупенько подчеркнул, что, по его мнению, нет никаких сомнений в том, что Коми станет одним из форпостов развития Арктической зоны.

"Та же Воркута близка к Арктике, в городе есть свой военный аэродром, вообще вся инфраструктура выстроена", - напомнил он. В то же время, заметил общественник, в самой Воркуте пока не наблюдается признаков развития, что не может не вызывать тревоги. "Но если заполярной кочегарке будет оказана помощь, придет поддержка из центра, город, конечно, оживет. В этом смысле я положительно оцениваю работу руководителя региона Сергея Гапликова. Многое сделано по развитию республики и по созданию рабочих мест", - заключил. Большие надежды связаны с Княжпогостским районом, это существенный шаг вперед.

Ольга Полина

  Ключевые слова: арктика
  Рубрика: Общество
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