Николай Садовский: "Если все планы относительно Коми в вопросах развития Арктики доведут до конца, это продвинет нас далеко"

Если все планы относительно Коми в вопросах развития Арктики доведут до конца, это продвинет регион далеко. А сам курс, взятый в этом плане главой республики Сергеем Гапликовым, приведет к только положительным результатам.

Такое мнение выразил бывший министр образования региона Николай Садовский, отвечая на вопрос журналистов, станет ли Коми центром принятия решений по развитию Арктической зоны страны.

"Думаю, что из всех вариантов это наиболее вероятное решение, - отметил он. - У нас подрастает замечательное поколение, в которое вкладывается немало, вся надежда на этих ребят. Если все планы Федерации относительно Республики Коми будут доведены до конца, это продвинет нас далеко. Ведь Арктическая зона не на пустом месте стоит, а в Воркуте, в этих параллелях и меридианах уже столько сделано, люди подготовлены. Надеюсь, что взятый главой региона Сергеем Гапликовым курс приведет к положительным результатам".

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