Эльвира Нечаева: "У Коми есть все шансы стать центром принятия решений по развитию Арктической зоны"

У Коми есть все шансы стать центром принятия решений по развитию Арктической зоны.

Такое мнение высказала бывший министр здравоохранения республики Эльвира Нечаева, отвечая на вопрос журналистов о будущем Воркуты и региона в целом.

"Сможет ли Коми стать центром принятия решений в стратегии развития Арктики? Почему бы и нет. В республике действует Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, работает множество институтов, ученых, есть свои специалисты по Арктике, все рядом. У нас богатый научный потенциал, и, без сомнения, мы могли бы стать базовым центром по Арктической зоне с центром в Воркуте", - считает Э.Нечаева.

Кроме того, бывший министр здравоохранения региона высказала мысль о том, что зачастую, к сожалению, жители Коми сами постепенно уничтожают Заполярную столицу и этого допускать нельзя.

"А ведь в городе выстроена инфраструктура, там есть военный аэродром. В Воркуте много настоящих людей – патриотов, которые все смогут сделать. Нужно только немного помочь", - подчеркнула Э.Нечаева.