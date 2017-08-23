"ЛУКОЙЛ" провел в Сыктывкаре презентацию экологических проектов

На выставке достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" ПАО "ЛУКОЙЛ" представило презентацию экологических проектов в регионах производственной деятельности.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе компании, информация транслировалась на видеомониторах и была представлена на стендах, распространялись буклеты на экологическую тематику. Павильон посетили не только представители региональной власти и контролирующих государственных органов, но и все неравнодушные к охране природы посетители выставки (а таковых было не менее четырех сотен).

Из презентации посетители узнали, в частности, о главных принципах компании, среди которых – достижение равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием регионов деятельности. В 2016 году компания успешно прошла очередной ресертификационный аудит и подтвердила соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001 (экологическое управление) и OHSAS 18001 (промышленная безопасность и охрана труда).

В настоящее время реализуется пятая целевая функциональная Программа экологической безопасности организаций Группы ЛУКОЙЛ на 2014-2018 годы, которая включает более 600 мероприятий с общим объемом финансирования около 130 миллиардов рублей. Среди приоритетов в природоохранной деятельности на 2017 год – дальнейшее увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, оптимизация потребления водных ресурсов, выпуск моторного топлива и масел с улучшенными экологическими характеристиками. В число важнейших проектов в масштабах всего ЛУКОЙЛа вошло строительство новых водоочистных сооружений на Ярегском месторождении в Республике Коми.

Большой интерес у посетителей павильона вызвала информация об экологической деятельности трех крупнейших подразделений ЛУКОЙЛа в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Что касается ЛУКОЙЛ-Коми, то с 2000 по 2017 годы предприятие направило на реализацию экологической программы свыше 98 млрд рублей. В соответствии с корпоративной Программой по рациональному использованию попутного нефтяного газа, в Республике Коми реализованы в республике ряд масштабных проектов. Например, на Усинском месторождении в прошлом году сдан в эксплуатацию энергоцентр "Уса" мощностью 100 МВт. Завершается очередной этап реконструкции Усинского газоперерабатывающего завода, строятся новые газопроводы, мультифазные насосные станции.

Крупнейшие инвестиционные проекты ЛУКОЙЛа в регионе связаны со строительством объектов, одной из главных задач которых является улучшение экологической ситуации. Среди наиболее ярких примеров – объекты, сданные в 2016 году и готовящиеся к вводу в эксплуатацию в 2017-м. Например, в Ненецком автономном округе это газокомпрессорная станция Харьягинского месторождения, на Ярегском – водоподготовительная установка ВПУ-700, Пункт подготовки и сбора нефти, энергоцентр "Ярега". В Усинском районе – установка подготовки нефти Восточно-Ламбейшорского месторождения.

Еще одно подразделение компании - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" - также особое внимание уделяет вопросам охраны природы. Войдя в состав компании "ЛУКОЙЛ", предприятие и в течение более 10 лет проходило комплексную модернизацию, что позволило наряду с эффективностью производства усилить его экологическую составляющую.

Северное региональное управление "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукта" в июне этого года начало реализовывать на заправках в Республике Коми инновационный продукт – бензин ЭКТО 100 с улучшенными экологическими свойствами. На своих АЗС предприятие использует топливораздаточные колонки с системой возврата газа, которая при заправке автомобиля улавливает 95% выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу. Макет такой заправки был представлен в павильоне.

- В подразделениях компании "ЛУКОЙЛ" действуют многоуровневые, комплексные программы экологической безопасности, которые охватывают все направления деятельности предприятий. На реализацию природоохранной политики направляются серьезные финансовые средства, и эффективность этих вложений высока, - оценил презентацию первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.