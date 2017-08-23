В Усинске при поддержке нефтяников прошло спортивное мероприятие "Энергия молодости"

В минувшие выходные в Усинске на арене городского стадиона имени Ю. А. Спиридонова состоялось спортивное мероприятие "Энергия молодости", организованное Советом молодых специалистов "РН – Северная нефть".

Поддержка массового спорта, популяризация здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой не только сотрудников предприятия, но их семьи входит в число приоритетных задач социальной политики "РН – Северная нефть", дочернего общества НК "Роснефть". С этой целью коллективом предприятия проводится комплекс различных мероприятий, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе компании.

Участие в "Энергии молодости" - сдаче норм ГТО и товарищеском матче по футболу - приняли сотрудники "РН – Северная нефть", РПУ в Усинске ООО ИК "СИБИНТЕК" и их семьи, а также учащиеся и выпускники усинской третьей школы, политехнического техникума и филиала УГТУ - учебных заведений, участвующих в реализации корпоративной системы многоуровневого образования "школа – вуз – предприятие".

На открытии праздника спорта генеральный директор "РН – Северная нефть" Владимир Шульга пожелал всем, кто решил проверить свои силы и выносливость, успеха в сдаче норм ГТО, а футболистам – хорошей игры и победы.

Несмотря на статус товарищеской, встреча по футболу между командой молодых специалистов "РН – Северная нефть" и сборной ФК "Чкалов" проходила очень напряженно.

"Игра получилась захватывающей, - поделился впечатлениями молодой специалист, оператор технологических установок ЦППН-2 "РН – Северная нефть" Игорь Черников. - Нам удалось открыть счёт, правда, соперник оказался крепким орешком и быстро восстановил равновесие. Но в итоге мы все равно выиграли и получили переходящий кубок чемпионов. Энергия молодости взяла верх над опытом. То, что у нас на предприятии поддерживается спорт, очень правильно – это путь к здоровью, выносливости, бодрости и тем качествам, которыми должен обладать нефтяник".

Желающих проверить свои силы оказалось немало, были среди них не только взрослые, но и дети.

В зависимости от пола, возраста и, конечно, достоинства значка, на который претендует участник, им необходимо было пробежать стометровку и отжаться от пола. Как можно ниже наклониться вперёд, стоя на гимнастической скамье. Прыгнуть в длину с места, поднять туловище из положения лёжа, сцепив руки за головой.

Кто-то сумел справиться с задачей блестяще, другие увидели, что явно переоценили свои возможности, а значит - есть над чем работать.

"Результатом довольна, - поделилась после выполнения упражнений ведущий инженер сектора организации проектных и изыскательских работ отдела перспективного развития ООО "РН – Северная нефть" Екатерина Бажанова. - Я со спортом дружу с детства, что, конечно, помогло и сегодня справиться с заданиями на "отлично". Надеюсь, следующие этапы сдачи комплекса ГТО пройду не хуже и получу золотой значок. Спасибо молодым специалистам предприятия за этот праздник – подобные мероприятия, безусловно, необходимы, они сплачивают, дарят заряд положительных эмоций и бодрости".