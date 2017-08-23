На День республики сыктывкарцы получили регистрацию на Госуслугах

Жители столицы Коми в день 96-летия республики в рамках праздничных торжеств в Сыктывкаре зарегистрировались на портале госуслуг. Акцию на Стефановской площади для них провели представители центра информационных технологий.

На главной площади муниципалитета были развернуты основные торжества. Многие зрители, взявшие с собой паспорт и СНИЛС, стали участниками акции, организованной центром информационных технологий. Коллектив центра на постоянной основе популяризирует возможности заказа населением региона госуслуг в простой и быстрой электронной форме, поскольку таковая исключает необходимость контактов с чиновниками и позволяет экономить время и средства благодаря дистанционной подаче документов – через портал gosuslugi.ru.

Представительница центра информационных технологий Юлия Никитина в рамках нынешней акции помогла горожанам зарегистрироваться на портале и получить сразу же подтвержденную учетную запись. Она открывает доступ ко всем госуслугам, а их – несколько десятков.

Например, прием налоговых деклараций, регистрация юрлиц, оформление медико-социальной экспертизы, свидетельств от органов загс и архивных справок от МВД. А также – получение разрешения на строительство, смена категории жилья, регистрация (прописка) и снятие с таковой. Кроме того, на портале можно получить информацию о своем пенсионном счете, о возможных задолженностях по налогам и исполнительным производствам, по штрафам ГИБДД. Оплатить их всех возможно посредством портала. Как и госпошлину (причем для пользователей Госуслуг – со скидкой до 30 процентов).

Напомним, в рамках празднования дня республики представители центра информационных технологий провели аналогичную акцию и для участников выставки достижений народного хозяйства в Сыктывкаре, которая проходила в торговом центре "Июнь" в микрорайоне Орбита, сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.