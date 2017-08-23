В Коми только треть федеральных льготников сохранила соцпакет

23 августа 2017 года, 21:06 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми из 83 тысяч федеральных льготников только 26 тысяч сохранили соцпакет. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной теме "Федеральные льготники: соцпакет или деньги?", сообщил заместитель министра здравоохранения Коми Владимир Крещик.

По его словам, медицинское обеспечение льготных категорий граждан регулируется двумя законодательными актами – федеральным законом № 178 и региональным постановлением № 890. Согласно федеральному закону №178, социальный пакет услуг включает в себя лекарственное обеспечение определенных категорий льготников, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.

Региональное постановление регламентирует лекарственное обеспечение по категориям заболеваниям. Категорий несколько, в том числе редкие заболевания. В зависимости от заболевания пациенты обеспечиваются лекарствами по перечню, от полного обеспечения всеми препаратами для онкобольных, до обеспечения частью препаратов до стабилизации состояния пациента.

"Данные, которые мы собрали в ходе заявочной компании на 2018 год, включая потребность льготных категорий в лекарственных препаратах, нас встревожили, - отметил В. Крещик. – потребность по федеральной льготе превышает выделяемые средства в два раза. Если бы все 83 тысячи льготников сохранили право, выделяемые средства из расчета стоимости части соцпакета на лекарственное обеспечение в размере 804 рублей, помноженное на 12 месяц, с лихвой бы покрыли потребность в препаратах"

26 тысяч человек, сохранивших соцпакеты – это пациенты, пользующиеся дорогостоящим лечением. Оставшиеся это те, кто или вообще не пользуется лекарствами, или пользуются в небольшом количестве в среднем и нижнем ценовом сегменте.

Отвечая на вопрос председателя первичной организации инвалидов Эжвинского района о том, насколько выгодно сохранить соцпакет, замминистра разъяснил: ведомство настоятельно рекомендует льготникам сохранить соцпакет. Чем больше федеральных льготников, сохранивших соцпакет, тем выше вероятность полного обеспечения их лекарственными препаратами из федеральной казны.

В случае возникновения серьезного заболевания федеральный льготник, отказавшийся от соцпакета, окажется в общей очереди региональных льготников, где также существует дефицит средств по покрытию потребностей лекарственных препаратов в полном объеме.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: соцпакет, обеспечение лекарственными препаратами
  Рубрика: Общество
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