В Сыктывкар доставлены мощи Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи

23 августа 2017 года, 17:46 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

В столицу Коми доставлены святыни из Украины. Первое богослужение прошло в Сыктывкаре перед частицами мощей Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи, доставленных из Украины.

Как ранее сообщал "Комиинформ", по договорённости архиепископа Сыктывкарского Питирима с Каменской епархией Украины в Коми впервые доставлены святыни: фаланга пальца Лазаря Четверодневного и частица десницы Иоанна Предтечи.

1.jpg

3.jpg

Частицы мощей находятся в Свято-Стефановском кафедральном соборе, где сегодня с 15 часов около них проведено первое богослужение.

Молебен с акафистом Иоанну Предтече прочитан протоиереем Сергием в сопровождении певчих собора.

4.jpg

"На период нахождения мощей в соборе помимо утренних и вечерних служб в их традиционное время каждодневно (в 15.00) мы теперь будем читать молебны перед святынями. Дневные молебны верующие также могут посещать", - пояснил "Комиинформу" отец Сергий.

7.jpg

8.jpg

В соборе с сегодняшнего дня можно приобрести привезённые из Каменска святыньки и православную литературу о Лазаре Четверодневном и Иоанне Предтече.

9.jpg

Как уже сообщал "Комиинформ", епархией составлен график пребывания святынь в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске. Верующие могут поклониться святым сами, а также -оставить записки за здравие и упокой родных и близких священнослужителям храмов, которые помолятся за них во время богослужений.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: церковь, святыни
  Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:41 23.08.2017
Миннац Коми: грант главы способствует качественному развитию Ухты и Сысольского района
23:04 22.08.2017
Об Арктическом форуме в Воркуте рассказали федеральные телеканалы
17:18 22.08.2017
В столице Коми наградили сыктывкарцев, неравнодушных к судьбе набережной Кировского парка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео