В Сыктывкар доставлены мощи Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи

В столицу Коми доставлены святыни из Украины. Первое богослужение прошло в Сыктывкаре перед частицами мощей Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи, доставленных из Украины.

Как ранее сообщал "Комиинформ", по договорённости архиепископа Сыктывкарского Питирима с Каменской епархией Украины в Коми впервые доставлены святыни: фаланга пальца Лазаря Четверодневного и частица десницы Иоанна Предтечи.

Частицы мощей находятся в Свято-Стефановском кафедральном соборе, где сегодня с 15 часов около них проведено первое богослужение.

Молебен с акафистом Иоанну Предтече прочитан протоиереем Сергием в сопровождении певчих собора.

"На период нахождения мощей в соборе помимо утренних и вечерних служб в их традиционное время каждодневно (в 15.00) мы теперь будем читать молебны перед святынями. Дневные молебны верующие также могут посещать", - пояснил "Комиинформу" отец Сергий.

В соборе с сегодняшнего дня можно приобрести привезённые из Каменска святыньки и православную литературу о Лазаре Четверодневном и Иоанне Предтече.

Как уже сообщал "Комиинформ", епархией составлен график пребывания святынь в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске. Верующие могут поклониться святым сами, а также -оставить записки за здравие и упокой родных и близких священнослужителям храмов, которые помолятся за них во время богослужений.