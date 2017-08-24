Ухтинцы вновь объединяются, чтобы помочь шестилетней Кире Наумовой

24 августа 2017 года, 10:11 | Ухта
Фото: vk.com

27 августа на Комсомольской площади Ухты с 12 до 14 часов вновь пройдет благотворительная акция в поддержку шестилетней Киры Наумовой, страдающей редкой лор-патологией. Весь город и жители региона стараются помочь в сборе средств на очень дорогостоящую операцию за границей.

Как сообщили "Комиинформу" организаторы, гостей акции и благотворителей ждет анимационная программа с участием любимых мультгероев, соревнования по стрельбе из лука, благотворительная ярмарка, где мастерицы города представят красочные и эксклюзивные работы.

На площади так же будут установлены благотворительные боксы для сбора средств.

Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых походов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики.

В помощь Кире уже удалось собрать, по данным на 22 августа, 2 781 969,43 рублей. Сбор продолжается.

Как помочь Кире Наумовой:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора

МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: медицина, коми, дети, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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