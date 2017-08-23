Этим летом творческие делегации из Коми активно выезжали за пределы региона

23 августа 2017 года, 20:30 | Сыктывкар
Фото: инфоцентр Финно-угория

Филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" регулярно организует участие творческих делегаций и выставочных проектов в этнокультурных мероприятиях Республики Коми и других регионов России.

Так Центр организовал участие народного фольклорного ансамбля "Весела кумыл" ("Весёлое настроение") из Республики Марий Эл в Межрегиональном молодежном этнофольклорном фестивале "Кӧйдыс" в Визинге Сысольского района 18-20 августа. Кроме того, на фестивале была открыта Межрегиональная фотовыставка "Культура и быт финно-угорских народов" из фондов Центра. Ранее она демонстрировалась на республиканском празднике поэзии и народного творчества "Менам муза".

Также в течение года Финно-угорский культурный центр Российской Федерации организует экспонирование выставочных галерей фотохудожника из Республики Коми Владимира Данько "Каменный мост" на различных выставочных площадках учреждений культуры регионов России. Данная акция приурочена объявленному в России Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. В октябре фотоэкспозиция будет экспонироваться в Ненецком автономном округе на Межрегиональном фольклорном фестивале "Аргиш надежды".

В рамках взаимодействия Финно-угорского культурного центра России и Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" в октябре в рамках Дней родственных финно-угорских народов в Национальной детской библиотеке Республики Коми имени С.Я. Маршака состоится демонстрация выставки из Карелии – работ детского художественного творчества "Мы рисуем загадку".

Этим летом Центр организовал выезды творческих коллективов Республики Коми на международные и межрегиональные мероприятия. В Эстонии на фестивале финно-угорских фильмов "FUFF" и Молодёжном празднике песни и танца выступили артисты вокального ансамбля "Тагъя сур" Государственного ордена Дружбы народов академического театра драмы им. В. Савина, а в лагере для финно-угорских фолк-музыкантов из России "Этно Эстония" принял участие Климент Комлев, хормейстер народного хора "Зарава" с. Пажга Сыктывдинского района. Фольклорный коллектив "Купарка" из Ижемского района выезжал на фестиваль фольклорно-этнографической реконструкции "Старина" в Республику Карелия, а ансамбль "Сипертас" Корткеросского района представил музыкальную программу на Международном фестивале KAMWA в Пермском крае.

Осенью, особенно в период Дней родственных финно-угорских народов, межкультурные коммуникации творческих делегаций получат новое развитие, сообщает Инфоцентр Финно-угория.

Комиинформ

  Ключевые слова: туризм, коми, история, заграница
  Рубрика: Культура
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