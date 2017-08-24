Сыктывкарские волейбольная и баскетбольная команды представят регион в Котласе

24 августа 2017 года, 11:18 | Сыктывкар
Фото Минспорта Коми

Команды Сыктывкара по волейболу и баскетболу представят Республику Коми на XVI летней Спартакиаде союза городов центра и северо-запада России, посвященной 100-летию Котласа. Пройдут с 25 по 27 августа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Как рассказали в центре спортивных мероприятий Сыктывкара, на Спартакиаде регион представят женская "В первый день состязаний, 25 августа, в группе "В" мы встречаемся с командами из Ярославля и Иваново. Во второй день, 26 августа, нас ждет игра с командой Коряжмы", - пояснила тренер волейбольной команды Оксана Серебрянникова.

В группе "А" встретятся волейбольные команды Череповца, Котласа и Иваново.

В баскетбольном турнире будут участвовать девять команд из Котласа, Северодвинска, Иваново, Великого Новгорода, Костромы, Вологды, Череповца и Сыктывкара.

"Наша команда сформирована из студентов и выпускникнов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. На Спартакиаду мы едем за победой", - поделился тренер сыктывкарской баскетбольной команды Владимир Кузнецов.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, соревнования, коми, баскетбол
  Рубрика: Спорт
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