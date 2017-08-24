Ночь кино в Коми: сеансы и развлечения развернутся на 2,5 тысячах площадок

Вновь в день российского кино 27 августа по всей России пройдет масштабная акция "Ночь кино", сообщает "Комикиновидеопрокат".

В этом году бесплатные киносеансы и развлекательные мероприятия развернутся более чем на двух с половиной тысячах площадок.

Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации. Куратор акции в Республике Коми – АУ РК "Комикино" при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК.



В кинотеатрах, киноклубах, домах культуры в эту ночь будут продемонстрированы киноленты, которые выбрали сами зрители путем интернет-голосования. Так, в этом году победителями голосования стали следующие картины: "Кухня.

Последняя битва" (режиссер Антон Федотов), "Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев), "28 панфиловцев" (режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа) и "Снежная королева-3: Огонь и лед" (режиссер Алексей Цицилин).

В Коми посмотреть эти фильмы совершенно бесплатно, а также поучаствовать в различных тематических развлекательных активностях в рамках акции можно будет на 13 площадках.

К проведению "Ночи кино" присоединились города Печора, Инта, Микунь и Емва, сёла Визинга, Ижма, Объячево, Усть-Цильма, Усть-Вымь, Айкино, Койгородок и посёлок Жешарт.

В городе Сыктывкаре "Ночь кино" пройдет в Центре досуга и кино "Октябрь" 27 августа, начало в 17 часов.