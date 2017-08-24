В Коми пройдут экологические субботники "Зеленая Россия"

Одна из акций регионального этапа проведения Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" стартует 2 сентября в районе "нефтебазы" Сыктывкара. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минпрома РК.

Время проведения акции – с 10:00 до 12:30. Для тех, у кого нет возможности самостоятельно добраться до места проведения субботника, от здания Администрации МО ГО "Сыктывкар" по адресу ул. Бабушкина, 22 будут организованы два автобуса вместимостью не менее 70 мест.

Субботники в рамках "Зеленой России" при поддержке природоохранной службы Коми пройдут по всей республике.

Провести этап акции в районе улицы Тентюковская нам предложили экологи-общественники. Там находится гаражный массив, возле него и вдоль береговой линии настоящая свалка", – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Принять участие в приведении водоохранной зоны р. Вычегда в надлежащий вид могут все желающие.

Контактные телефоны в администрации Сыктывкара 24-43-04, 29-42-01.