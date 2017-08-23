Нефтяники Тимано-Печоры успешно выступают на лукойловском конкурсе профмастерства

23 августа 2017 года, 17:09 |
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

В Волгограде завершилась теоретическая часть IX конкурса профессионального мастерства среди рабочих предприятий Группы "ЛУКОЙЛ", сообщает пресс-служба компании.

Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию представляют на соревнованиях 12 работников предприятий ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В соревнованиях принимают участие шесть команд из разных регионов деятельности ЛУКОЙЛа в России.

На теоретическом этапе участники, в зависимости от номинации, ответили на устные вопросы или прошли тестирование. Согласно положению о конкурсе, промежуточные итоги не разглашаются. Но по предварительным результатам теоретической части можно говорить, что команда ЛУКОЙЛ-Коми уверенно входит в тройку лидеров.

Отлично проявили себя единственная представительница прекрасного пола в команде Наталия Маслова (номинация "Оператор товарный"), а также Константин Арсланов ("Машинист технологических насосов"), Дмитрий Ожгибесов ("Электрогазосварщик"), Владислав Казаков ("Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки"), Денис Ануфриев ("Оператор по добыче нефти и газа").

Сегодня конкурсанты показывают свое мастерство на практике, выполняя привычные по ежедневной работе технологические операции. Жюри оценивает не только точность и скорость выполнения задания, но и соблюдение при этом правил техники безопасности, действующих стандартов.

Комиинформ

  Ключевые слова: Лукойл, конкурс
  Рубрика: Экономика
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