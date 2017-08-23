Минпром поблагодарил участников "Коми ВДНХ" за креативный подход и энтузиазм

За день работы выставки "Достояние Севера" ее посетили 80 тысяч сыктывкарцев и гостей столицы Коми. Для сравнения - в прошлом году, когда выставка функционировала два дня, ее посетили 100 тысяч человек.

Главный организатор "Коми ВДНХ" - Минпром Коми - поблагодарил партнеров и участников Выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" за творческий подход, энтузиазм, открытость и доброжелательность, креативные идеи и мудрые организационные советы.

"Ваша деятельность имеет исключительно важное значение для экономического развития нашего региона, единства и сплоченности нашего общества, сохранения культурной и исторической идентичности нашего народа. Именно поэтому важно было продемонстрировать многочисленным гостям и жителям города все многообразие жизни региона и перспективы развития нашей родной республики", - сказано в благодарности партнерам.

Как подчеркнули в Минпроме, выставка "Достояние Севера" еще раз доказала, что Республика Коми богата талантливыми, энергичными и сохраняющими традиции людьми, готовыми вести созидательную работу на благо родного края.