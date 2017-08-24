Жителям Коми напоминают о возможности оценить качество услуг медицинских организаций

В 2017 году продолжается работа по независимой оценке качества работы организаций, предоставляющих услуги населению в сфере здравоохранения.

По информации Минздрава региона, в этом году, по сравнению с предыдущими периодами, перечень организаций расширен. По решению Общественного совета при Министерстве здравоохранения Коми качество работы будет оцениваться в 51 медицинской организации региона по утвержденному списку.

Напомним, глава республики Сергей Гапликов поручил министерствам и ведомствам завершить независимую оценку качества услуг в подведомственных организациях до конца 2017 года. По его словам, это своего рода общественная инвентаризация предоставления государственных и муниципальных услуг.

Независимая оценка, как одна из форм общественного контроля, проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. В отрасли здравоохранения Коми эта работа проводится с 2013 года. Ежегодно количество оценивающих организаций увеличивается.

Для того, чтобы дать свою оценку услугам, полученным в медицинских учреждениях региона, необходимо зайти на сайт Министерства здравоохранения Коми. Под левым меню найти баннер с надписью "Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями – участвовать в голосовании" и нажать на него.

Данные, полученные по результатам опросов, будут использованы для составления рейтинга медицинских организаций, а также для разработки плана мероприятий по улучшению качества предоставления медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях региона.

Баннеры, по которым можно перейти к опросу, опубликованы на страницах всех учреждений здравоохранения Коми. Анкетирование для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями можно пройти в самих учреждениях – попросив анкету на бумажном носителе.

С перечнем организаций, участвующих в независимой оценке, а также с результатами ее проведения в предыдущие годы, можно ознакомиться на сайте Минздрава Коми в разделе "Проведение независимой оценки".