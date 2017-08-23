Миннац Коми: грант главы способствует качественному развитию Ухты и Сысольского района

23 августа 2017 года, 16:55 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Инициативам Сысольского района и Ухты в этом году оказана существенная финансовая поддержка: благодаря победе в конкурсе на грант главы республики Коми муниципалитеты получили возможность проводить работы по строительству и реконструкции объектов общественной инфраструктуры и организовать праздничные мероприятия в рамках празднования Дня образования Республики Коми. об этом сообщает пресс-служба Миннаца региона.

"Грант Главы Республики Коми – хороший механизм для развития муниципалитетов. Это дополнительный стимул в решении назревших задач и огромный задел на будущее", - отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Как сообщили в администрации Сысольского района, грант главы Коми включил в себя десять мероприятий. По графику проведения работ район уже вышел на финишную прямую.

На средства гранта главы в этом году в районе удалось провести целый ряд ремонтных работ. В Визинге отремонтирован тротуар и обустроен перильными ограждениями на автомобильной дороге подъезд к школе №1, обустроен подъезд к дворовой территории, тротуаром и перильным ограждением многоквартирный дом по улице Школьной, сделан пандус в здании по улице Советская, проведен ремонт уличного освещения на центральной площади райцентра. Кроме того, налажена система водоснабжения и водоотведения на спортивной площадке, открыта игровая площадка "Сказочный кино-островок", обустроена автомобильная дорога общего пользования местного значения "Визинга (Луч) – Горьковская" автостоянкой на 30 мест.

Крупным проектом стал межрегиональный этно-фольклорный фестиваль "Кöйдыс", который с успехом прошел в Сысольском районе 18 – 20 августа.

Работы продолжаются. Подходит к завершению ремонт кровли детского сада № 8 в селе Визинга, а затем начнется ремонт кровли Дома культуры в селе Куратово.

В администрации Ухты подчеркнули, что на грант главы приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием, который обеспечит проведение городских уличных мероприятий на высоком уровне.

Кроме того, проведен ремонт стилобата, запасных выходов, пандуса и кулуара второго этажа здания Дворца культуры. Ярким событием стали фестиваль-праздник народного творчества "Финноугория. Ёртасян кытш" (Финноугория. Хоровод дружбы) и театрализованное представление "Старт дает Ухта!".

Проводится масштабный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, который планируется завершить в сентябре.

В будущем году конкурс на грант главы республики продолжится. Муниципалитеты республики вновь могут побороться за возможность воплотить в жизнь свои инициативы и показать качество своей работы по формированию комфортной среды. Уже сейчас города и районы определяют приоритеты благоустройства и выявляют общественные инициативы, наиболее ярко подчеркивающие самобытность муниципалитета.

Комиинформ

  Ключевые слова: Ухта, глава, бюджет
  Рубрика: Экономика
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