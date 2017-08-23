Садоводы Сыктывкара смогут показать свои достижения на "Дачном урожае"

23 августа 2017 года, 16:40 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Выставка достижений дачного растениеводства состоится в ближайшее воскресенье, 27 августа в рамках городского праздника "День микрорайонов". Любой желающий сможет заявиться на участие в конкурсе с 10 до 11 часов прямо в день проведения мероприятия на одной из пяти площадок.

Отличительной особенностью "Дачного урожая" в 2017 году станет использование национального колорита в костюмах участников и оформлении выставки. Также в рамках выставки пройдет конкурс на лучшее "Коми блюдо" - желающие принять в нём участие должны представить на суд жюри любое из коми блюд, приготовленное своими руками.

Все участники выставки получат призы, а победитель конкурса "Коми блюдо" отдельный подарок от организаторов.

Выставка "Дачный урожай" развернется с 10 до 16 часов по адресам:

1. СОШ № 11, п.Н.Чов, ул.Магистральная, д.13;

2. СОШ № 43, ул.Петрозаводская, д.44;

3. СОШ № 21, ул.Красных Партизан, д.68;

4. СОШ № 24, ул.Морозова, д.175;

5. Спортивно-концертный центр, ул.Школьная, д.13.

Участие могут принять все желающие, на чьих дачных участках удалось взрастить овощ или фрукт, который будет отличаться большим размером или необычной формой, также для участников откроется возможность удивить всех оригинальными композициями из самостоятельно выращенных цветов и поделиться опытом оформления дачного участка, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ

  Ключевые слова: урожай, дача
  Рубрика: Общество
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