Вспомнить все: Инта и ее водонапорная башня

"Комиинформ" продолжает цикл тестов на знание малой родины, посвященный 96-летию Коми, "Вспомнить все". Первый тест был посвящен необычной истории Стефановской площади, второй – достопримечательностям республики. Следующим героем тестов стал Интинский район.

Пожалуй, каждый житель Коми знает об интинской водонапорной башне. Мы предлагаем нашим читателям совершить короткую прогулку по Инте и ее символу. Ведь мало кто знает о редких фактах и интересных нюансах, которые мы поможем вспомнить или узнать тем, кто пройдет наш краеведческий тест.