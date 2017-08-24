Вспомнить все: Инта и ее водонапорная башня
24 августа 2017 года, 10:35 | Инта
"Комиинформ" продолжает цикл тестов на знание малой родины, посвященный 96-летию Коми, "Вспомнить все". Первый тест был посвящен необычной истории Стефановской площади, второй – достопримечательностям республики. Следующим героем тестов стал Интинский район.
Пожалуй, каждый житель Коми знает об интинской водонапорной башне. Мы предлагаем нашим читателям совершить короткую прогулку по Инте и ее символу. Ведь мало кто знает о редких фактах и интересных нюансах, которые мы поможем вспомнить или узнать тем, кто пройдет наш краеведческий тест.
Елена Кабакова
Ключевые слова: тест, история, достопримечательность
Рубрика: Культура
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