Деятелям культуры вручили премии правительства Коми

23 августа 2017 года, 15:16 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Двенадцать работников культуры и искусства удостоили премиями правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры. Вручение состоялось в администрации главы Коми.

Награждавшая лауреатов первый заместитель правительства Коми Лариса Максимова поздравила всех с 96-летием Коми и отметила, что организация праздника во многом ложится на плечи работников культуры.

"Ваша деятельность служит на благо республике. Премия правительства – дань уважения вашему таланту, профессионализму, преданности делу", - обратилась к лауреатам Л.Максимова.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов добавил, что в этом зале собрались "сливки культурного общества региона".

"У нас одна из самых многочисленных культурных армий в стране. То, что делают работники культуры, задает тон жизнедеятельности в любом государстве", - заявил С.Емельянов.

Премию имени Савина в области драматургии и сценического искусства вручили творческому коллективу Академического театра драмы им.В.Савина за постановку спектакля "Эшелон" по пьесе Михаила Рощина. Ее получили режиссер-постановщик Юрий Попов, художник-постановщик, Эрих Вильсон, артисты, Светлана Малькова, Анна Софронова, Татьяна Михайлова и Евгений Малафеев.

В ответном слове Ю.Попов поблагодарил за высокую оценку их работы.

"Каждый год у нас есть удачи и победы. Надеюсь, и в дальнейшем мы будем двигаться к тому, что наша республика станет театральным центром", - заявил режиссер.

Премии в области культуры за создание и реализацию программ цикла "Музыкальные истории" присуждены автору идеи, сценариев и постановок программ цикла, лектору-музыковеду, преподавателю Гимназии искусств при Главе Республики Коми Ольге Мойсеевич и преподавателям Колледжа искусств, работавшим над проектом: Елене Ардувановой и Татьяне Ветошкиной.

В ответ Т.Мойсеевич пожелала, чтобы классическая музыка получала все большее распространение, и чтобы людей, находящих в ней вдохновение и утешение, становилось все больше.

За реализацию проекта "Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов "Туйвеж" ("Перекресток") премию вручили автору идеи проекта, директору автономного учреждения Республики Коми "Комикиновидеопрокат", Виталию Лифляндскому. Он отметил, что фестиваль стал не просто сыктывкарским, а международным. И во всех финно-угорских странах о нем знают и будут приезжать в республику, потому что здесь можно творчески себя проявить.

Премию имени народного артиста СССР Аврамова за выдающийся вклад в развитие театрального драматического искусства Республики Коми получил артист Академического театра драмы имени Савина Игорь Янков.

Премию имени Полякова за вклад в развитие профессионального искусства Республики Коми вручили художнику-живописцу Анжеле Размановой.

Илья Баканов

  Ключевые слова: театр, премии, награждение, кино, искусство
  Рубрика: Культура
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