Прокуратура заставила коммунальщиков Эжвы скорректировать начисления за проверку газового оборудования

По требованию прокуратуры управляющая компания в Эжвинском районе Сыктывкара произвела корректировку начислений за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования у потребителей 188 домов района. Об этом "Комиинформу" сообщили в прокуратуре региона.

В конце июля прокуратура Эжвинского района Сыктывкара внесла в адрес ЭМУП "Жилкомхоз" представление об устранение нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Внесению акта прокурорского реагирования предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Эжвинского района, в ходе которой была дана оценка соблюдения законодательства об эксплуатации внутридомового газового оборудования.

В соответствии с требованиями ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД) внутридомовая инженерная система газоснабжения входит в состав общего имущества в МКД, которое должно содержаться в надлежащем состоянии. Это состояние обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления МКД с управляющей организацией, а также путем внесения платы за содержание и текущий ремонт общего имущества.

Работы по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, входящие в минимальный перечень услуг и работ по надлежащему содержанию общего имущества, должны проводиться управляющей компанией с привлечением специализированной организации (п. 8 Правил пользования газом, утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации 14.05.2013 № 410).

В нарушение требований ст.ст. 154, 155 Жилищного кодекса РФ ЭМУП "Жилкомхоз" незаконно приняло решение о распределении сметной стоимости работ по проведению технического диагностирования внутридомового газового оборудования на всех собственников и нанимателей, а не в счет ежемесячных платежей за содержание и ремонт общего имущества МКД.

Это повлекло за собой незаконное выставление управляющей организацией потребителям счетов за услуги по диагностированию внутридомового газового оборудования отдельным платежом и предъявление его собственникам вышеуказанных жилых домов, уточнили в республиканском надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор Эжвинского района Сыктывкара внес в адрес управляющей компании представление.

По результатам его рассмотрения произведена корректировка начислений за диагностику внутридомового газового оборудования по квитанциям потребителей в 188 домах на сумму 9 542 000 руб. путем переноса сумм оплаты на лицевые счета собственников в счет ежемесячных платежей за ЖКУ. Данная корректировка оплаты будет отражена в платежных документах за август 2017 года, которые потребитель получит до 10 сентября 2017 года. Также по требованию прокурора к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике ЭМУП "Жилкомхоз".

Реальное исполнение требований прокурора по корректировке оплаты находится на контроле прокуратуры Эжвинского района Сыктывкара.