В Сыктывкаре пройдет финальный этап Кубка Коми по футболу среди любительских команд

26-27 августа в Сыктывкаре пройдет финальный этап Кубка Республики Коми по футболу среди любительских команд, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Как отметил исполнительный директор Федерации футбола Республики Коми Артем Сухарев, в "финале четырех" за награды будут бороться победители отборочного этапа, проходившего в группах "Юг" и "Север".

"В "южном кусте" в решающую стадию турнира впервые попала сборная Сысольского района. Спортсмены этой команды в последнее время демонстрировали весьма качественную игру, и, как следствие, вышли на новый уровень. Вторым участником "финала четырех" от "юга" стала сыктывкарская "Ника". В "северном кусте" путевки в главные матчи оформили ухтинский "Шахтер" и команда Сосногорска", - рассказал Артем Сухарев.

В минувшие выходные состоялась жеребьевка, по итогам которой команды распределились по полуфиналам. 26 августа за место в финале поборются: "Шахтер" (Ухта) и сборная Сысольского района, а так же, "Ника" (Сыктывкар) и команда Сосногорска. Начало игр в 15.00 и 17:00 часов.

Победители субботних поединков 27 августа сразятся за "золото" соревнований. Проигравшие же разыграют третье место.