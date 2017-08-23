Длительные сроки лишения свободы получили пятеро сбытчиков наркотических средств в Сыктывкаре

Вчера Сыктывкарский городской суд огласил приговор в отношении пятерых человек, молодых людей возрастом от 24 до 32 лет. Все подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, преступной организации).

Кроме того, двое из них осуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием электронных или информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в особо крупном размере), трое - ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием электронных или информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере).

Суд установил, что в разное время первого полугодия 2015 года молодые жители столицы принимали участие в деятельности преступного сообщества, использующего в сети Интернет псевдоним "Staff Store". Данное сообщество было создано еще в 2012 году и осуществляло незаконный сбыт наркотических средств по всей территории страны, в том числе в Сыктывкаре.

В составе преступного сообщества подсудимые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом синтетических наркотических средств. Они совместно с неустановленными лицами выполнили все возможные и зависящие от них, как от закладчиков, действия для незаконного приобретения, а также последующего сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. За свою "работу" получали вознаграждение от неустановленного лица через электронную платежную систему Visa QIWI Wallet.

Однако преступные намерения довести до конца подсудимые не смогли, поскольку в отношении них силовиками осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия. Наркотические средства, приготовленные к очередному незаконному сбыту, были изъяты в начале июня 2016 года из тайника (закладки) и заменены на муляж, а сами преступники в последующем задержаны.

Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности каждого из подсудимых и приговорил их лишению свободы сроками на 16 лет 6 месяцев, 10 лет 6 месяцев, 10 лет, 8 лет 6 месяцев (двум лицам). Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, всем назначено дополнительное наказание в виде штрафа размером от 100 до 200 тыс. рублей, а также – ограничение свободы сроком от 10 месяцев до 1 года 4 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.Предварительное следствие по уголовному делу осуществлено Следственным управлением МВД по РК, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.