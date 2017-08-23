Школьники Сыктывкара сразились в патриотическом квесте "1943. Все для фронта"

В мероприятии, организованном в рамках Года добрых дел и 96-летия Коми, приняли участие трудовые объединения школьников города, в том числе отряды юнармейцев и Российского движения школьников.

Как пояснили "Комиинформу" в администрации столицы Коми, согласно легенде квеста, ребята организовали восемь молодежных фронтовых бригад, целью которых был выпуск танков Т-34-85. Школьники попробовали себя в роли тружеников тыла, укрепили свои знания о Великой Отечественной войне, потренировались в решении интеллектуальных задач.

Участники квеста прошли восемь станций в соответствии с маршрутными листами: "Фронтовая почта", "Эвакуация", "Быстрые крылья", "Контрразведка", "Поля победы", "Родина-мать зовет", "Поезд" и "Поддержка с моря".

По итогам квеста было собрано восемь танков Т-34-85. Таким образом, молодежные фронтовые бригады успешно справились с полученными заданиями и достигли поставленных целей.

Победителем квеста стал отряд Российского движения школьников Дворца творчества детей и учащейся молодежи, второе место заняла команда МАОУ "СОШ №12", третьим стал отряд МАОУ "СОШ №33".

В рамках деятельности движения "Волонтеры победы" в Сыктывкаре планируется систематическое проведение патриотических квестов, посвященных знаковым датам Великой Отечественной войны.

*** Организаторами квеста выступили члены движения "Волонтеры победы" совместно с Молодежным центром Сыктывкара.