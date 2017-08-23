В Коми в рамках "закона о патронате" уход и помощь получают около 300 нетрудоспособных жителей региона

В Коми в рамках республиканского "закона о патронате" уход и помощь получают около 300 нетрудоспособных жителей региона. Эти услуги людям, утратившим способность к самообслуживанию, оказывают трудоспособные земляки.

"Закон Республики Коми № 68-РЗ "О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми", который в народе назвали "законом о патронате", предоставляет нетрудоспособным одиноким, нуждающимся в постоянной заботе гражданам, альтернативу: получать необходимый уход в профильном интернате или в домашних, можно сказать, семейных условиях. Эти пожелания необходимо учитывать, так как сфера социального обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью изначально ориентирована на выполнение их индивидуальных потребностей", - сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

В ведомстве пояснили, что предоставлять помощь пожилым людям и людям с инвалидностью, утратившим способность к самообслуживанию, могут трудоспособные жители республики, которые пожелали оказывать такие услуги и не связаны с нуждающимися в услугах гражданами близкими родственными узами.

"Для тех, кто принимает на себя обязанности по уходу, установлено вознаграждение. Его размер зависит от степени способности к самообслуживанию человека, который нуждается в уходе, и составляет 3941 рубль и 6307 рублей. На эти суммы начисляются районный и северный коэффициенты", - рассказали в Минтруде РК.

По данным ведомства, на сегодняшний день в рамках "закона о патронате" уход от земляков в домашних условиях получают около 300 одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью. В 2017 году на реализацию "закона о патронате" в бюджете Республики Коми предусмотрено около 41 миллиона рублей.

Как отметили в Минтруде РК, "закон о патронате" позволяет решать целый комплекс задач, включающий в себя укрепление традиций взаимопомощи, решение проблемы одиночества и нехватки доверительного общения, создание для граждан, нуждающихся в посторонней помощи, возможности получения различных видов помощи на дому.