Предприниматели Республики Коми узнали о работе системы закупок

23 августа 2017 года, 15:03 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минэка РК

В минувшую пятницу, 18 августа, около 80 предпринимателей республики стали участниками семинара по закупкам, организованного Министерством экономики Республики Коми совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация МСП"). Встреча прошла на базе Коми Республиканской академии Государственной Службы и Управления, сообщает пресс-служба Министерства экономики РК.

Предприниматели со всей Республики Коми из первых уст узнали о возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, в том числе об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков.

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"Это семинар - хорошая возможность для предпринимателей, чтобы повысить свою правовую и финансовую грамотность, получить ответы на интересующие вопросы, - пояснила министр экономики региона Марина Анисимова. - Основная его цель - довести до широко круга предпринимателей те инструменты и возможности, которые предлагаются на уровне федерации и те, которые реализуются Корпорацией МСП совместно с республикой, обеспечить их актуальной информацией. Постановление правительства об увеличении объема закупок у субъектов МСП с 10 до 15% было принято годом ранее, при этом решение вступит в силу уже с января 2018 года. Наши предприниматели, безусловно, должны быть подкованы и в этой области".

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Данные о закупках и прикладных инструментах предпринимателя в ходе семинара озвучила консультант Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП" Марина Полоус.

Она не только рассказала об основных правовых аспектах и направлениях работы Корпорации МСП, но и поделилась с присутствующими информацией о том, каким образом происходит поиск информации о закупке и оформление соответствующих документов. Предпринимателям был предложен четкий алгоритм действий на базе электронной торговой площадки. Не менее актуальной стала и тема обжалования закупок.

"Если вы не согласны с действием или бездействием заказчика и считаете, что в ходе закупочной процедуры были допущены нарушения, у вас есть инструменты для защиты своих прав. Так, например, вы можете обратиться непосредственно в Корпорацию МСП для получения методологической и правовой поддержки, обжаловать действия заказчика в судебном порядке или в Федеральной антимонопольной службе". – рассказала М.Полоус.

Отдельным блоком прозвучала тема бизнес-навигации. Специалист МСП в очередной раз напомнила представителям бизнеса, о том насколько удобный и функциональный инструмент им предложен.

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С помощью Бизнес-Навигатора любой желающий сможет рассчитать примерный бизнес-план для одного из 90 видов бизнеса в 171 городе с населением более 100 тысяч человек. Найти банк, где можно взять кредит под гарантии Корпорации МСП, подобрать в аренду помещение, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, быть в курсе планов закупок и конкурсов крупных заказчиков и многое другое.

"Информационно-консультационная поддержка - это одно из важнейших направлений работы с представителями малого и среднего бизнеса и здесь нельзя обойти вниманием портал Корпорации МСП – "Бизнес-навигатор". Эта платформа обладает актуальной и единой информацией, способной помочь как начинающему, так и действующему предпринимателю. Навигатор дает ответы, как зарегистрировать новый бизнес и подготовиться к стартапу, человеку необходимо только зарегистрироваться", - отметила в свою очередь М.Анисимова.

Еще одна электронная система, представленная на семинаре субъектам малого и среднего предпринимательства - "ТАСС-Бизнес", большая часть информации и сервисов которой доступны бесплатно после регистрации на портале информационных ресурсов АО "Корпорации "МСП". Здесь бизнесмены смогут проверять и осуществлять мониторинг контрагентов, размещать актуальные контакты и объявления о своей компании, а также отслеживать тендеры и закупки по заданным критериям.

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О Кредитно-гарантийной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках закупок крупнейших заказчиков аудитории рассказал руководитель аппарата председателя правления Департамента корпоративного управления Максим Макаров. Он отметил, что со стороны "МСП Банка" осуществляется гарантийная поддержка как в рамках госзакупок так и в рамках Национальной гарантийной системы, также банк предлагает прямое кредитование заемщиков.

"В корпорации на текущий момент рассматриваются сразу 5 проектов, по которым требуется и льготное кредитование и гарантийная поддержка, проекты различные, интересные, связаны в основном с производством, модернизацией и реконструкцией площадей, приобретением оборудования. Здесь Министерство экономики выступает консультантом и проводником для наших предпринимателей. Мы направляем данные проекты на рассмотрение и ежедневно отслеживаем статус прохождения. Это важно и необходимо чтобы в случае, если потребуются, например, дополнительные документы оперативно среагировать на ситуацию", - дополнительно пояснила М.Анисимова.

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Выступила перед собравшимися и начальник управления организации конкурсных процедур ПАО "МРСК Северо-Запада" Алина Шванченкова. Благодаря ей предприниматели Коми узнали принципы организации закупочной деятельности в крупной энергетической компании и особенности собственного возможного участия в закупочных процедурах.

"Территориально наша зона ответственности - это весь Северо-Запад кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для поддержания стабильного энергообеспечения данной территории нам, в том числе, необходимы квалифицированные подрядчики, поставщики работ по капитальному ремонту, реконструкции и прочим нуждам отраслевого хозяйства, способные выполнять закупки по 223 Федеральному закону. В Коми крупного бизнеса в этой сфере не так много и подобные работы чаще всего ложатся на плечи малого и среднего предпринимательства. Я полагаю, что и в числе сегодняшних слушателей могут оказаться некоторые из них. Мы со своей стороны открыты и готовы взаимодействовать с новыми партнерами", - пояснила она.

Участник закупки ПАО "МРСК Северо-Запада", отметила А.Шванченкова, должен отвечать определенным требованиям. Таким как, например, не находиться в процессе ликвидации, соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости, не быть включенным в Реестр недобросовестных Поставщиков, иметь разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора, а также обладать необходимыми профессиональными знаниями и специальным опытом работы.

Третий выступающий, доцент кафедры государственного и муниципального управления ГОУ ВО "Коми республиканская академия государственной службы и управления", Алексей Облизов рассказал о теории и практике работы субъектов малого и среднего предпринимательства на всех площадках по закупкам.

"По состоянию на 1 июля 2017 года с единой информационная системой (www.zakupki.gov.ru) интегрирована 181 электронная торговая площадка, обеспечивающая проведение закупок в соответствии с Федеральным Законом № 223. Однако это вовсе не означает, что вам необходимо регистрироваться на каждой. По факту на 47 электронных площадках осуществляется 99% закупок в электронной форме. Бизнесменам Республики Коми и вовсе достаточно сделать акцент на трех таких площадках", - рассказал он.

По словам А.Облизова это площадка ГПБ (https://etpgpb.ru), площадка Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/) и группа площадок ОТС (https://otc.ru/).

В числе последних выступили директор ГУП Республики Коми "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор" Инна Палькевич с рассказом о предлагаемых программах обучения совместно с Корпорацией МСП и генеральный директор ООО "Фонд информационных технологий ПРОФИТ" Андрей Макарский с презентацией нового образовательного проекта "Школа поставщика государственных и муниципальных нужд"

"Мы партнеры Корпорации МСП и в этом году запускаем тренинги по этой линии. Такие реализуются по всей территории России, мы сотрудничаем со всеми регионами и делимся наработками повсеместно", - подчеркнула И.Палькевич.

Директор "Бизнес-инкубатора" также прошла обучение на базе Корпорации. Чтобы в дальнейшем транслировать полученные знания широкому кругу предпринимателей.

"Работа по организации совместных с Корпорацией программ обучения в Коми уже стартовала в этом плане. Накануне, 16 августа, например, был бизнес тренинг "Генерируем бизнес идеи". Мы отмечаем высокую активность предпринимателей, и продолжаем работу в этом направлении, плотно сотрудничаем с муниципалитетами, распространяем информационные материалы", - прокомментировала министр экономики М.Анисимова.

И.Палькевич рассказала о соответствующих программах "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимателя". Первая ориентирована на тех, кто только открывает свое дело, тогда как "Школа" - более расширенная программа и предназначена для действующих предпринимателей. Также с сентября ожидается запуск программы "Мама-предприниматель" для женщин в декрете или стоящих на учете по безработице.

"Наши предприниматели понимают, что сейчас высокая конкуренция и выигрывает тот, кто обладает определенными знаниями и умениям. Рано или поздно те, кто начинали свое дело без навыков и соответствующего образования начинают испытывать дефицит информации и приходят к нам, чтобы восполнить пробелы", - отметила она.

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А.Макарский в свою очередь завершил семинар коротким резюме об основных ошибках, которые совершают участники закупок. По его словам на этапе изучения документации зачастую встречаются отсутствие расчетов и понимания приемлемых условий падения, а также недостаточное изучение объекта работ. В процессе непосредственного участия в торгах - использование слабых технических средств, снижение цены контракта ниже себестоимости, снижение цены контракта в азарте.

В ряду распространенных ошибок при подписании контракта А.Макарский выделил: нарушение сроков подписания, нарушение предоставления обеспечения исполнения контракта, а также предоставление фальшивой банковской гарантии. Избежать этих упущений специалист посоветовал путем обучения либо обращений в специализированную организацию.

Участники семинара высоко оценили организацию семинара и предложенную их вниманию информацию. Предприниматели заявили, что смогли почерпнуть для себя массу полезных сведений. После каждого блока они задавали вопросы, в конце мероприятия многие обменялись контактами с выступавшими специалистами. По итогам семинара каждому из них также было предложено заполнить специальную анкету, где участники могли оставить вопросы, которые не успели озвучить.

"Я хочу подчеркнуть, что Минэкономики работает и сотрудничает с Корпорацией МСП по всем направлениям, и цель наша одна: чтобы поддержка, которая предложена на сегодня, была доступна каждому предпринимателю республики, как на местном, так и на федеральном уровне", - подытожила министр.

Комиинформ

  Ключевые слова: семинар, предприниматели
  Рубрика: Экономика
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