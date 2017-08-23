В родильном отделении Усинской больницы в День рождения республики на свет появились пять малышей

23 августа 2017 года, 14:51 | Усинск
Фото администрации Усинска

В родильном отделении Усинской ЦРБ в день Республики на свет появились пять малышей. 22 августа на четыре усиночки и одного усинца стало больше, рассказали "Комиинформу" в администрации Усинска.

Руководитель администрации Станислав Хахалкин теплыми словами и приятными подарками поздравил мам малышей, появившихся на свет в главный республиканский праздник.

"С самых первых секунд рождения, имя ваших деток навсегда вписано в историю нашей славной республики, в историю их малой Родины, которая навсегда станет родным домом, где бы они ни жили и где бы ни работали. Путь жизненный путь ваших детей будет долгим и счастливым, освещен любовью семьи и отмечен большими успехами и достижениями,- пожелал он.

От имени общественной организации "Созидание" заместитель руководителя администрации Татьяна Анисимова поздравила молодых мама и вручила им подарки.

Слова поздравления в честь новорожденных прозвучали и от представителей территориального отдела ЗАГСа Усинска, которые вручили мамам первый документ их малышей — свидетельство о рождении.

Солисты народного ансамбля коми песни "Северные цветы" исполнили малышам колыбельную песню и часть обряда народа Коми обвязали каждого малыша пояском, который защитит их от невзгод.

Мамам, чьи дети появились на свет в День Республики, вручили цветы, подарки и памятные адреса.

В Усинске добрая традиция поздравлять первых новорожденных, появившихся на свет в праздничные даты, зародилась в 2004 году.

Комиинформ

  Ключевые слова: Усинск, здравоохранение, дети, власть
Персоны: Хахалкин Станислав Юрьевич
  Рубрика: Общество
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