В Сыктывкаре налоговый инспектор за взятку закрывал глаза на нарушения предпринимателя

Налоговый инспектор Сыктывкара подозревается в получении взятки в крупном размере.

В ходе проведения комплекса необходимых мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Сыктывкару и УЭБиПК МВД по Республике Коми выявлены факты систематического получения взятки сотрудником налоговой инспекции.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, 42-летний инспектор налоговой службы неоднократно получал от посредника незаконное денежное вознаграждение за непривлечение предпринимателя к административной ответственности по факту нарушения налоговой дисциплины. Общая сумма полученных денежных средств превысила 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с возможным наложением штрафа в 60-кратном размере.