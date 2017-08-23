К 96-летию Коми в Выльгорте впервые прошел автоквест

В Выльгорте впервые прошел автоквест. Его организаторы – Совет молодых специалистов Сыктывдинского района - приурочили мероприятие к празднованию 96-летия Республики Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сыктывдинского района, в состязании на "железных конях" приняли участие восемь команд. Львиная доля участников представила сельское поселение "Выльгорт", но свое водительское умение и знание истории Коми продемонстрировали команды из Зеленца и Лэзыма.

Как сообщила лидер Совета Надежда Сажина, командам предстояло по маршрутной карте посетить 10 станций от Дава до Птицефабрики и выполнить 10 заданий, точнее ответить на 10 вопросов об истории Коми республики. К примеру, у какой реки старое название переводилось как "желтая вода", как зовут знаменитого российского певца, уроженца республики.

Кроме того, участники вспомнили слова гимна Коми республики "Соколиное гнездо", обозначения флага Коми республики. У многих команд возникло затруднение на станции, где у них спрашивали, что является главным символом Сыктывдинского района. Некоторые из участников вместо филина назвали сову и потеряли драгоценные минуты. В каждом угаданном слове содержалась буква, из которой по итогам гонки участники составили кодовое слово. В этот раз организаторы зашифровали слово "коми-зыряне". Все команды успешно справились с заданиями, но победителей оценивали и по времени, а также по наличию отличительной экипировки и украшению автомобиля.

Организаторы отметили усердие команды "Новый элемент" Выльгорта. Девушки разместили на капоте автомобиля карту республики, отметили флажками районы и города и исполнили зажигательный танец. Команда из м.Ёля-ты оделась в костюмы ковбоев, девушки из Зеленца дарили окружающим смайлы со своих футболок.

Так абсолютным победителем первого автоквеста стала команда управления образования "Пионеры". Надежда Артеева и Татьяна Ушакова выполнили все задания за 74 минуты. Второе место завоевала команда студентов "Ребята на колесах" под руководством Антона Смоленцева. Тройку лидеров замкнула команда девушек "Максимум" из Лэзыма.

Победителей наградили сертификатами на посещение спортивного центра "Скала". "Пионерам" за блестящие результаты дополнительно вручили футболки.