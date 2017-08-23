Не все школы Коми выполнили требования Роспотребнадзора Коми

В Коми завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, между тем некоторые школы частично не выполнили предприятия Роспотребнадзора Коми. На контроле ведомства находятся 343 общеобразовательные и одна частная школы.

Специалисты ведомства контролируют исполнение предписаний, выданных по результатам проведенных в 2016-2017 учебном году проверок.

По состоянию на 23 августа предписания не выполнены лишь частично – не завершены косметические ремонты пищеблоков, учебных классов, спортивных площадок, не заменены оконные блоки с оборудованием фрамуг и форточек, не проведены ревизии эффективности работы вентиляционных систем, замены оконных блоков, с оборудованием фрамуг и форточек. Все работы планируется завершить к началу учебного года.

В муниципалитетах прошли совещания с участием специалистов Роспотребнадзора Коми, на которых были рассмотрены вопросы завершения ремонтов, подготовке медкабинетов, столовых, поставки безопасной продукции в столовые. В этом учебном году, как и в предыдущие годы, 100% обучающихся начальных классов будут охвачены горячим питанием.

Также совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Коми были рассмотрены вопросы размещения начальных классов в освободившихся зданиях для того, чтобы ликвидировать вторую смену. Роспотребнадзором представлены необходимые для этого требования.