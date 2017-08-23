Гимназия искусств при главе Коми объявила дополнительный набор

Дополнительный прием на обучение по основным и дополнительным программам в гимназии искусств при главе Коми состоится 28 и 29 августа. С 09:00 до 14:00 будут идти регистрация поступающих, прием документов и индивидуальный отбор.

Так ученики пятых классов могут претендовать на три места по специализации "Артист балета" (два года обучения), а восьмиклассники могут заявиться на специализацию "Артист танца", где осталось две вакансии.

Также есть места и для тех, кто хочет получить в гимназии общее образование с углубленным изучением отдельных предметов (коми язык, коми литература, история и культура Коми края). Для учеников седьмых классов есть восемь свободных мест, для девятиклассников – три свободных места, для десятиклассников – четыре места в классах.

Более подробно узнать о наборе можно по телефонам: (8212) 22-20-07, 22-28-15. Также можно воспользоваться электронной почтой: gimis2006@rambler.ru.