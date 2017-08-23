Сыктывкарец получил девять лет строгого режима за убийство племянника

К длительному лишению свободы приговорен житель г.Сыктывкара за убийство племянника.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю г.Сыктывкар. Он признан виновным в убийстве племянника (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в мае текущего года в квартире дома по улице Зои Космодемьянской между обвиняемым и его 31-летним племянником произошла очередная ссора, в ходе которой фигурант нанес родственнику три удара ножом в область живота. Потерпевший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных ножевых ранений умер.

Из материалов уголовного дела следует, что между родственниками неоднократно возникали конфликты, связанные с совместным проживанием двух семей в одной квартире.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.