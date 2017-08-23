Лучшие нефтяники Тимано-Печоры отправились на главный конкурс ЛУКОЙЛа

23 августа 2017 года, 13:20 |
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

Лучшие нефтяники Тимано-Печоры отправились на главный конкурс ЛУКОЙЛа

В Волгограде состоялось торжественное открытие IX общелукойловского конкурса профессионального мастерства среди рабочих. В соревнованиях участвуют шесть команд нефтяников ЛУКОЙЛа из разных регионов России.

Тимано-Печору представляют 12 работников предприятий Группы "ЛУКОЙЛ" из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Все они стали лучшими в региональном этапе Конкурса профмастерства рабочих на звание "Лучший по профессии", который прошел в Усинске в мае этого года с участием представителей двух подразделений компании: ЛУКОЙЛ-Коми и ЛУКОЙЛ-Энергосети.

Нефтяники настроены по-боевому и уверены в своих силах. "Стратегия – победить!" – именно так настраивались участники и их наставники на грядущий финал, когда в аэропорту их провожали близкие, друзья, коллеги и журналисты. А накануне отъезда состоялась встреча команды северян с вице-президентом ЛУКОЙЛа, генеральным директором ЛУКОЙЛ-Коми Александром Лейфридом, который напутствовал участников и пожелал им успехов, заверив в поддержке со стороны всего коллектива.

Финалистам предстоит показать теоретические знания и выполнить привычные для них в ежедневной работе задания, однако сделать их надо будет максимально быстро и точно. Состязания пройдут в следующих номинациях: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист технологических насосов, электрогазосварщик, электромонтер. Впервые состоится конкурс мастерства спасателей – участников нештатных аварийно-спасательных формирований, которым будет необходимо продемонстрировать практические навыки установки боновых заграждений на воде, тушения открытого огня и оказания первой медицинской помощи.

Главной задачей конкурса является усиление мотивации рабочих к повышению собственного мастерства; из этого складывается рост эффективности производства на целых предприятиях. В ЛУКОЙЛ-Коми такие соревнования проводятся ежегодно. Приятным бонусом для победителей и призеров становятся единовременные премии и весомые надбавки к заработной плате в течение года. Раз в два года финалисты региональных этапов едут представлять свой регион на общелукойловский конкурс профессионального мастерства, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: конкурс
  Рубрика: Общество
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