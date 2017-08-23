Личные архивы сыктывкарцев станут частью выставки "Советское детство"

Национальный музей Коми с марта 2017 года выступает организатором творческой площадки "По волнам моей памяти". Как рассказала "Комиинформу" куратор проекта Ирина Пасынкова, раз в две недели для людей "серебряного возраста" (старше 50 лет) проводятся мастер-классы и занятия, на которых они ведут настоящую исследовательскую работу: разбирают личные архивы, описывают фотографии, записывают воспоминания о своем детстве. На основе собранных материалов каждый участник, а их сейчас 18, оформляют альбомы воспоминаний в технике скрапбукинг. Кроме того, они составляли генеалогическое древо своей семьи, погружались в детство и создавали народные игрушки из шерстяных ниток и соломы.

"Но и это не все: мы записали воспоминания участников проекта на видео, - рассказала И.Пасынкова. – Их рассказы, снимки из личных архивов и истории, которыми они поделились, в итоге станут частью выставки "Советское детство", которая откроется в Нацмузее в октябре".

По словам И.Пасынковой, набор новых участников, желающих создать свой семейный фотоальбом, уже невозможен. Зато каждый может прийти и рассказать о том, каким было его советское детство или поучаствовать в других мероприятиях проекта. Например, 26 августа состоится акция "Танцы на траве", где можно будет разучить твист.

"Эта работа невероятно важна – так люди сохраняют и передают свои воспоминания, наследие, частичку себя следующим поколениям, внукам и правнукам, - сказала И.Пасынкова. – Когда проект подойдет к концу и все альбомы будут готовы, мы также проведем их презентацию. Участники смогут поделиться результатами труда со своими близкими и гостями выставки".

Подробнее узнать о проекте "По волнам моей памяти" можно на сайте Нацмузея Коми. Там же публикуются отчеты о мероприятиях, а также указаны контактные данные куратора проекта.