"Коми энергосбытовая компания" напоминает об изменении порядка оплаты коммунальных услуг за тепло и горячую воду

АО "Коми энергосбытовая компания" напоминает об изменении порядка оплаты коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение.

На основании заключенных агентских договоров с ПАО "Т Плюс", начиная с 1.07.2017 года начисление платы и сбор денежных средств за теплоснабжение и горячее водоснабжение выполняет АО "Коми энергосбытовая компания". В планах компании предъявление к оплате единой квитанции по коммунальным услугам электроснабжения, а также отопления и горячего водоснабжения, ранее находившихся на расчетах в ПАО "Т Плюс".

Ввиду участившихся обращений клиентов компания напоминает, что в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на выявление и исправление случаев предоставления к оплате некорректных объемов коммунальных ресурсов в квитанциях за июль 2017 года. "Обращаем особое внимание, что по всем выявленным случаям будут оперативно внесены коррективы и произведены перерасчеты. Даже если человек оплатит полученную некорректную квитанцию в полном объеме, ему перерасчет будет сделан", - подчеркнули в компании.

Такие единичные случаи могли иметь место по причине неполноты переданной в адрес Коми энергосбытовой компании информации от организации, ранее производившей расчеты, такой как: ФИО держателей лицевых счетов, размер площади и состав проживающих в жилом помещении, а также последних показаний приборов учета.

Во избежание отображения в счетах–квитанциях некорректных начислений, а также для поддержания данных клиента по его лицевым счетам в актуальном состоянии, компания предлагает своим абонентам подключить услугу "Личный кабинет клиента" на сайте www.komiesc.ru, зарегистрировавшись согласно инструкции, размещенной в разделе.

Подать обращение, не выходя из дома, возможно также на сайте компании в разделе "Обратная связь", ответ на обращение придет в течение 10 рабочих дней на указанный вами адрес электронной почты.

Те клиенты, у кого возникают вопросы по расчетам, но кто до сих пор не использует возможности Интернета, могут обратиться к консультантам в офисы продаж и обслуживания клиентов по следующим адресам:

ул. Куратова, 85а, 1 этаж. Понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00 без перерыва, суббота: с 9:00 до 13:00, воскресенье - выходной.

Эжва, ул. Мира, 18/1. Понедельник - четверг: с 9:00 до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 17:00, суббота, воскресенье - выходной;

Малышева, 1а. Вторник - пятница: с 10:00 до 19:15, перерыв с 14:00 до 15:00, суббота: с 10:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00, воскресенье, понедельник - выходной;

Интернациональная, 147, 1 этаж. Понедельник - четверг с 10:15 до 18:30, пятница с 10:15 до 18:15, перерыв с 14:00 до 15:00, суббота, воскресенье - выходной.

п. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1 (ТЦ "Маяк", 3 этаж, 310 кабинет). Понедельник-пятница: с 10:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00, суббота, воскресенье – выходной.

Также в компании напоминают, что для гарантированного корректного начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы жителям необходимо передавать данные о показаниях приборов учета ГВС и электроэнергии в адрес АО "Коми энергосбытовая компания" строго с 20 по 25 число каждого месяца. Передать показания можно следующими способами:

1. Посредством СМС сообщений на номера: 8-912-967-15-20 или 8-912-951-08-84. Услуга доступна круглосуточно. Для того, чтобы передать показания приборов учета:

По электроэнергии.

Чтобы передавать показания однотарифного счетчика, необходимо отправить смс с текстом: ПС (пробел) № договора по электроэнергии (пробел) показания счетчика. (Пример: ПС 102057522 11638).

Двух- или трехтарифного счетчика, необходимо отправить сообщение ПС (пробел) № договора по электроэнергии (пример: ПС 123859). Далее система сама запросит показания в определенной последовательности, например, в порядке "день-ночь". Показания вводятся без первых нулей и без цифр после запятой. (пример: 45055 23186). Как только показания будут обработаны, придет ответная СМС со следующим текстом: "Показания приняты. Спасибо."

1. По горячей воде. Для того, чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по горячей воде (пробел) показания, которые вводятся по прибору учета без первых нулей и без цифр после запятой (пример: ПС 123859 20).

2. Через Интернет-сайт Компании www.komiesc.ru в разделе "Личный кабинет"в разделе "Передача показаний". 3. Через "Единый колл-центр". Воспользоваться данным сервисом можно по многоканальному номеру телефона 39-15-76, который ежемесячно указывается в счетах-квитанциях. Для передачи показаний через контакт-центр необходимо позвонить по номеру телефона контакт-центра, следуя голосовой инструкции, перевести аппарат в тоновый режим, нажав кнопку "*" (для кнопочных телефонов). Далее необходимо нажать кнопку "2" и передать показания согласно голосовой инструкции. 4. Через сайт компании www.komiesc.ru в разделе "Удобные сервисы" - "Передача показаний приборов учета". Данный сервис доступен без прохождения процедуры регистрации. 5. Через терминалы самообслуживания в офисах Компании.

Компания приносит извинения и сообщает, что сложившаяся ситуация является временной, коррективы будут внесены и перерасчеты произведены оперативно.