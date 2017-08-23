В Печоре вандалы разгромили сквер Геологов

23 августа 2017 года, 10:41 | Печора
Фото: "ВКонтакте"

Сквер Геологов в Печоре подвергся нападению вандалов.

22 августа неизвестные выломали скамейки, столбы с фонарями, урны. Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации города Андрей Соснора, сейчас подсчитывается ущерб, намечена встреча с начальником УВД города.

pechora1.jpg

pechora3.jpg

pechora2.jpg

pechora4.jpg

В районе сквера есть камеры видеонаблюдения, изучением материалов занялась полиция.

В социальных сетях администрация дала объявление с просьбой о помощи установить злоумышленников. "ВКонтакте" за информацию обещают вознаграждение и анонимность.

В региональном МВД "Комиинформу" сообщили, что 22 августа в полицию Печоры поступили сообщения от граждан. Люди сообщили, что в парке Геологов сломаны скамейки и разбиты фонари. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Нашествие вандалов для Печоры нередкое явление. С завидной регулярностью злоумышленники рвут праздничные баннеры, ломают ледяные городки и даже обычный лед для корок, громят клумбы с цветами. С постамента сбросили и свалили с обрыва закладную плиту на месте будущего памятника заключенным ГУЛАГа.

А в 2013 году вандалы оставили без света 1400 жителей Коми. Злоумышленники расстреляли изоляторы на опоре линии "Печора-Кожва" 110 кВ Комиэнерго.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: сквер, Печора, газовики, вандалы
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:24 23.08.2017
На крыше дома в Сыктывкаре искали подростков, а обнаружили взрослых
08:14 23.08.2017
В Ухте искали бомбу
14:47 22.08.2017
Суд обязал Минздрав Коми заплатить за купленные пациентами дорогие лекарства


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео