В Печоре вандалы разгромили сквер Геологов

Сквер Геологов в Печоре подвергся нападению вандалов.

22 августа неизвестные выломали скамейки, столбы с фонарями, урны. Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации города Андрей Соснора, сейчас подсчитывается ущерб, намечена встреча с начальником УВД города.

В районе сквера есть камеры видеонаблюдения, изучением материалов занялась полиция.

В социальных сетях администрация дала объявление с просьбой о помощи установить злоумышленников. "ВКонтакте" за информацию обещают вознаграждение и анонимность.

В региональном МВД "Комиинформу" сообщили, что 22 августа в полицию Печоры поступили сообщения от граждан. Люди сообщили, что в парке Геологов сломаны скамейки и разбиты фонари. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Нашествие вандалов для Печоры нередкое явление. С завидной регулярностью злоумышленники рвут праздничные баннеры, ломают ледяные городки и даже обычный лед для корок, громят клумбы с цветами. С постамента сбросили и свалили с обрыва закладную плиту на месте будущего памятника заключенным ГУЛАГа.

А в 2013 году вандалы оставили без света 1400 жителей Коми. Злоумышленники расстреляли изоляторы на опоре линии "Печора-Кожва" 110 кВ Комиэнерго.