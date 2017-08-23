Александр Рогов: "Если мы впишемся в программу по освоению Арктики, будущее у Коми есть"

Программа по освоению Арктической зоны Российской Федерации очень важна для того, чтобы республика получила толчок к развитию. Такое мнение высказал бывший руководитель Коми отделения КПРФ, экс-депутат Государственного совета республики Александр Рогов.

"Если мы туда хорошо впишемся, если там есть мероприятия не только по прокладке Северного морского пути, но и освоение северных территорий, то, конечно, тогда будущее у нас есть", - считает А.Рогов.

Если программа будет реализована, Воркута окажется в наиболее выгодном положении и получит наибольшее развитие, поскольку расположена непосредственно в Арктической зоне.

А.Рогов считает, что глава Коми Сергей Гапликов способен продвинуть республику в программу по развитию Арктической зоны.

"Энергии у него должно быть много. Кроме того, надо учитывать и то, что глава региона – выдвиженец президента России. Поэтому надо думать, что у него это получится. По крайней мере, я на это надеюсь", - заключил политик.